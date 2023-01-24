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В Украине обновили стандарты медицинской помощи при туберкулезе

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине обновили национальные стандарты здравоохранения в случае туберкулеза в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2022 года. Они направлены на улучшение нормативной базы на основе доказательной медицины и рекомендаций ВОЗ, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минздрава Украины.

В Украине обновили стандарты медицинской помощи при туберкулезе

Цитата

"Новые стандарты медицинской помощи при туберкулезе позволят эффективнее противодействовать болезни. Их главная цель — выздоровление для пациентов, остановка распространения туберкулеза и недопущение того, чтобы болезнь получила медикаментозную устойчивость", - сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Детали

Отмечается, что эти документы позволят повысить качество лечения, снизить уровень заболеваемости, инвалидизации и смертности, а также уменьшить расходы и риски для пациентов. Следовательно, стандарты медицинской помощи "Туберкулез" будут содержать:

  • Обновленные стандарты ведения туберкулеза детей и подростков, включающие вопросы вакцинации БЦЖ среди ВИЧ-инфицированных детей, современные подходы к диагностике туберкулеза у детей и подростков;
  • Обновленные стандарты лечения чувствительного туберкулеза по возрастным категориям и тяжести заболевания. Введены сокращенные 4-месячные схемы лечения чувствительного туберкулеза вместо традиционных 6-месячных режимов;
  • Обновленные стандарты лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛС-ТБ) — стандарт предусматривает регулирование вопросов по выбору современных режимов терапии с приоритетом полностью пероральных схем лечения.

Кроме того, Украина первой в Европейском регионе внедряет инновационные режимы лечения BPaLM/BPaL в рамках рутинного использования. Благодаря этому, общая продолжительность лечения пациентов с ЛС-ТБ сокращается почти втрое - 6-9 месяцев против 18-24 месяцев, сообщили в министерстве. По результатам клинических исследований, BPaLM/BPaL увеличивает шансы на выздоровление до 90%, указали в Минздраве.

Дополнение

По данным Центра медицинской статистики Минздрава Украины, в Украине за 2021 год количество впервые зарегистрированных заболеваний ТБ, включая его рецидивы, составило 18 241, или 44,0 на 100 000 населения, что на 4,3% больше показателя 2020 года (17 593, или 42,2 на 100 000 населения).

Заболеваемость ТБ среди детей от 0 до 14 лет увеличилась на 25,4% - с 5,9 до 7,4 на 100 000 детского населения.

Показатель заболеваемости ТБ среди подростков уменьшился на 12,0% - с 14,2 до 12,5 на 100 000 человек в возрасте 15-17 лет включительно.

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