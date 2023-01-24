В Україні оновили стандарти медичної допомоги при туберкульозі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні оновили національні стандарти охорони здоров’я у разі туберкульозу відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 2022 року. Вони спрямовані на покращення нормативної бази на засадах доказової медицини та рекомендацій ВООХ, пише УНН з посиланням на повідомлення МОЗ України.
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"Нові стандарти медичної допомоги при туберкульозі дозволять ефективніше протидіяти хворобі. Їх головна мета — одужання для пацієнтів, зупинення розповсюдження туберкульозу та недопущення того, щоб хвороба отримала медикаментозну стійкість", - повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
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Зазначається, що ці документи дозволять підвищити якість лікування, знизити рівень захворюваності, інвалідизації та смертності, а також зменшити витрати та ризики для пацієнтів. Відтак, стандарти медичної допомоги "Туберкульоз" міститимуть:
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- Оновлені стандарти ведення туберкульозу дітей та підлітків, що включають питання вакцинації БЦЖ серед ВІЛ-інфікованих дітей, сучасні підходи до діагностики туберкульозу у дітей та підлітків;
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- Оновлені стандарти лікування чутливого туберкульозу за віковими категоріями та тяжкістю захворювання. Запроваджені скорочені 4-місячні схеми лікування чутливого туберкульозу замість традиційних 6-місячних режимів;
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- Оновлені стандарти лікування лікарсько-стійкого туберкульозу (ЛС-ТБ) — стандарт передбачає регулювання питань щодо вибору сучасних режимів терапії із пріоритетом повністю пероральних схем лікування.
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Окрім цього, Україна першою в Європейському регіоні впроваджує інноваційні режими лікування BPaLM/BPaL в рамках рутинного використання. Завдяки цьому, загальна тривалість лікування пацієнтів з ЛС-ТБ скорочується майже втричі - 6-9 місяців проти 18-24 місяців, повідомили у міністерстві. За результатами клінічних досліджень, BPaLM/BPaL збільшує шанси на одужання до 90%, вказали у МОЗ.
Доповнення
За даними Центру медичної статистики МОЗ України, в Україні за 2021 рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на ТБ, включно з його рецидивами, становила 18 241, або 44,0 на 100 000 населення, що на 4,3% більше показника 2020 року (17 593, або 42,2 на 100 000 населення).
Захворюваність на ТБ серед дітей від 0 до 14 років збільшилася на 25,4% — з 5,9 до 7,4 на 100 000 дитячого населення.
Показник захворюваності на ТБ серед підлітків зменшився на 12,0% — із 14,2 до 12,5 на 100 000 осіб віком 15–17 років включно.