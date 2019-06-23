В Украине объявили штормовое предупреждение

"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области 23 июня ожидаются грозы и шквалы.

Как сообщал УНН, в Винницкой и Житомирской из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов.