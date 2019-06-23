В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. В Україні на завтра оголосили штормове попередження. Очікують місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, передає УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
"24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Київській області 23 червня очікуються грози і шквали.
Як повідомляв УНН, на Вінниччині і Житомирщині через негоду знеструмлено 65 населених пунктів.