В Украине объявили штормовое предупреждение

"17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, 18- 19 июня преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20 °, днем 27-33 °. В западных и северных областях, 22-23 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19 °, днем 23-29 °, на юге и востоке страны 28-34 ° .



Как сообщал УНН, погода в Киеве побила два температурные рекорды.