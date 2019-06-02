В Украине объявили штормовое предупреждение

"3 июня в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы, днем в отдельных районах юга и востока страны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Как сообщал УНН, в Украине идет похолодание.

Также украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.