В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В Україні на завтра оголосили штормове попередження: у деяких областях країни місцями очікуються грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"3 червня у південних та східних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози; вдень в окремих районах півдня та сходу країни град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про спалах алергії
Як повідомляв УНН, в Україну йде похолодання.
Також українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.