В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра, 18 мая, в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за ночного шквального ветра и грозы в Житомирской области были обесточены 74 населенных пункта. По состоянию на 6 утра без электроснабжения оставалось 35 городов и сел в области.
Как сообщал УНН, утром в четверг, 16 мая, в Ивано-Франковской области после сильных дождей, которые накрыли регион накануне вечером, оставались подтопленными более 120 дворов и домов.