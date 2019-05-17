В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження через грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра, 18 травня, у західних, Вінницькій та Одеській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через нічні шквальний вітер та грози у Житомирській області було знеструмлено 74 населених пункти. Станом на 6 ранку без електропостачання залишалось 35 міст та сіл в області.
Як повідомляв УНН, зранку у четвер, 16 травня, в Івано-Франківській області після сильних дощів, які накрили регіон напередодні ввечері, залишалися підтопленими понад 120 дворів і будинків.