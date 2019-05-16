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7 марта, 08:52 • 123864 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111851 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137927 просмотра

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В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра, 17 мая, в западной части местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, грозы и дожди продолжатся и на следующей неделе.

Как сообщал УНН, в последующие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, ближайшей ночью местами значительные дожди.

Напомним, утром в четверг, 16 мая, в Ивано-Франковской области после сильных дождей, которые накрыли регион накануне вечером, оставались подтопленными более 120 дворов и домов.

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