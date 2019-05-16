В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра, 17 мая, в западной части местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, грозы и дожди продолжатся и на следующей неделе.
Как сообщал УНН, в последующие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, ближайшей ночью местами значительные дожди.
Напомним, утром в четверг, 16 мая, в Ивано-Франковской области после сильных дождей, которые накрыли регион накануне вечером, оставались подтопленными более 120 дворов и домов.