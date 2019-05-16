В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження через грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра, 17 травня, у західній частині місцями грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, грози та дощі продовжаться і на наступному тижні.
Як повідомляв УНН, в наступні три доби у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, найближчої ночі місцями значні дощі.
Нагадаємо, зранку у четвер, 16 травня, в Івано-Франківській області після сильних дощів, які накрили регіон напередодні ввечері, залишалися підтопленими понад 120 дворів і будинків.