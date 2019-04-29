В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине сегодня ожидаются значительные дожди, гроза, местами шквалы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Украинского Гидрометцентра.
Так, днем 29 апреля в большинстве северных, центральных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях значительные дожди, гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Синоптики предупредили о I уровене опасности, "желтый".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды
Как сообщал УНН, в понедельник, 29 апреля, в Киеве и области ожидаются значительные дожди с грозами.
Напомним, синоптики рассказали, с которой погоды в Украине начнется май.