В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні сьогодні очікуються значні дощі, гроза, місцями шквали. Про це УНН повідомили у прес-службі Українського Гідрометцентру.
Так, удень 29 квітня у більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях значні дощі, гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Синоптики попередили, про I рівень небезпечності, "жовтий".
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Як повідомляв УНН, у понеділок, 29 квітня, у Києві та області очікуються значні дощі з грозами.
Нагадаємо, синоптики розповіли, з якої погоди в Україні почнеться травень.