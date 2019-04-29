Киян попереджають про зливи з грозами впродовж 29 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Впродовж понеділка у Києві та області очікуються значні дощі з грозами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
За інформацією УГМЦ у Києві 29 квітня: хмарно, дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 11-13°.
По Київській області хмарно, дощ, місцями значний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 11-16°.
На 30 квітня - 1 травня прогнозують таку погоду: хмарно з проясненнями, дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°.
2 травня часом дощ, 3 травня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 2 травня 9-14°, 3 травня 14-19°.
Нагадаємо, травень прийде в Україну з грозами, градом та шквалами.