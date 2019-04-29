Киевлян предупреждают о ливнях с грозами в течение 29 апреля

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103696 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107998 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110744 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111834 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138740 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114545 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139693 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144916 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130319 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 101788 просмотра
Актуальное
Киевлян предупреждают о ливнях с грозами в течение 29 апреля

Киевлян предупреждают о ливнях с грозами в течение 29 апреля

Киев  •  УНН

 • 9788 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение понедельника в Киеве и области ожидаются значительные дожди с грозами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации УГМЦ в Киеве 29 апреля: облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 11-13°.

По Киевской область облачно, дождь, местами значений дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 11-16°.

На 30 апреля -1 мая прогнозируют такую погоду: облачно с прояснениями, дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

2 мая временами дождь, 3 мая ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 2 мая 9-14° 3 мая 14-19°.

Напомним, май придет в Украину с грозами, градом и шквалами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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