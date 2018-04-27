В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. С 28 апреля по 1 мая в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“28 апреля — 1 мая в Украине сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Кроме того, штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью V класса объявлено в Киеве и Киевской области, кроме районов Яготина и Мироновки.
Как сообщалось, в ночь на суботу, 28 апреля, на западе и севере страны, в Киевской области возможны заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов.
В пятницу, 27 апреля, на большей части территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.