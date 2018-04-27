В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. З 28 квітня по 1 травня в Україні оголошено штормове попередження через пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“28 квітня — 1 травня в Україні збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки”, — йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Крім того, штормове попередження у зв'язку із надзвичайною пожежною небезпекою 5-го класу оголошено у Києві та Київській області, крім районів Яготина і Миронівки.
Як повідомляв УНН, у ніч на суботу, 28 квітня, на заході та півночі країни, у Київській області можливі заморозки на поверхні грунту 0-3 градусів.
У п’ятницю, 27 квітня, на більшій частині території України очікуються дощі, температура повітря становитиме 14-19 градусів тепла.