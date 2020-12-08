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В Украине официально работает более 300 ломбардов

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине состоянию на 30 ноября действует 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финансовых услуг, в частности - 302 ломбарда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине действует 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финансовых услуг. В ноябре количество действующих банков не изменилось, количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2079 до 2071", - говорится в сообщении.

Отмечается, что небанковский рынок пока состоит из 322 кредитных союзов, 1025 финансовых компаний и 65 страховых брокеров.

"Сейчас небанковский рынок состоит из 191 рисковых (non-life) (было 194) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 (было 303) ломбардов", - указано в сообщении.

Указано, что на платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

"В ноябре в Национальный банк обратилось наибольшее количество участников рынка финансовых услуг относительно аннулирования лицензии (были аннулированы лицензии 34 компаниям) и исключений из реестров (было исключено 10 компаний из реестров)", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что также по состоянию на 30 ноября НБУ согласовал руководителей 12 банков.

Напомним, в Минреинтеграции обнародовали график работы передвижных мобильных подразделений Ощадбанка возле ОРДЛО.

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