В Україні офіційно працює понад 300 ломбардів

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні станом на 30 листопада діє 74 банки та 2071 учасник ринків небанківських фінансових послуг, зокрема - 302 ломбарди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

"Станом на 30 листопада 2020 року в Україні діє 74 банки та 2071 учасник ринків небанківських фінансових послуг. У листопаді кількість діючих банків не змінилася, кількість учасників небанківського ринку зменшилася з 2079 до 2071”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що небанківський ринок наразі складається з 322 кредитних спілок, 1025 фінансових компаній і 65 страхових брокерів.

“Наразі небанківський ринок складається зі 191 ризикових (non-life) (було 194) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 302 (було 303) ломбардів”, - вказано у повідомленні.

Вказано, що на платіжному ринку працює 36 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

"У листопаді до Національного банку звернулася найбільша кількість учасників ринку фінансових послуг щодо анулювання ліцензії (було анульовано ліцензії 34 компаніям) та виключень з реєстрів (було виключено 10 компаній з реєстрів)”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що також станом на 30 листопада НБУ погодив керівників 12 банків.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції оприлюднили графік роботи пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку біля ОРДЛО.

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