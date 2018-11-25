В Украине ожидается осложнение погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вследствие влияния активного циклона днем 26 ноября и суток 27 ноября во большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщил УкрГидрометцентр, со ссылкой на ГОСЧС передает УНН.
В частности, ожидается осложнение погодных условий во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей.
УкрГидрометцентр предупредил, что ожидается снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.
"Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня с утра из-за сильного гололеда в Житомире произошел транспортный коллапс.
Как сообщал УНН, в столице, 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.