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В Украине ожидается осложнение погодных условий

В Украине ожидается осложнение погодных условий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вследствие влияния активного циклона днем ​​26 ноября и суток 27 ноября во большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщил УкрГидрометцентр, со ссылкой на ГОСЧС передает УНН.

В частности, ожидается осложнение погодных условий во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей.

УкрГидрометцентр предупредил, что ожидается снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

"Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня с утра из-за сильного гололеда в Житомире произошел транспортный коллапс.

Как сообщал УНН, в столице, 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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