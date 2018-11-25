В Україні очікується ускладнення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у більшості областях України очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомив УкрГідрометцентр, з посиланням на ДСНС передає УНН.
Зокрема, очікується ускладнення погодних умов у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей.
УкрГідрометцентр попередив, що очікується сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.
“Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, сьогодні з ранку через сильну ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс.
Як повідомляв УНН, у столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.