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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ожидается небольшой снег и гололедица

Киев • УНН

 • 11054 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Завтра, 14 декабря, в Украине ожидается небольшой снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

В Украине ожидается небольшой снег и гололедица

"14 декабря в Украине небольшой снег, ночью в западных областях умеренный снег, лишь в восточных областях и Приазовье, днем и на юге страны без существенных осадков. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 4 мороза до 1 тепла, днем в Крыму и на юге Одесской области 3-8 тепла; в Карпатах ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза.

Напомним, на дорогах столицы 14 декабря ожидается гололедица.

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