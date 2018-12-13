В Украине ожидается небольшой снег и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Завтра, 14 декабря, в Украине ожидается небольшой снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"14 декабря в Украине небольшой снег, ночью в западных областях умеренный снег, лишь в восточных областях и Приазовье, днем и на юге страны без существенных осадков. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 4 мороза до 1 тепла, днем в Крыму и на юге Одесской области 3-8 тепла; в Карпатах ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза.
Напомним, на дорогах столицы 14 декабря ожидается гололедица.