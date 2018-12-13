Столичних водіїв попередили про ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На дорогах столиці 14 грудня очікується ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"На дорогах столиці 14 грудня очікується ожеледиця. Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до медичних закладів із травмами протягом останньої доби, коли столицю засипало снігом, звернулися 46 киян, з них 10 - діти.