Столичных водителей предупредили о гололедице

"На дорогах столицы 14 декабря ожидается гололедица. С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу", - говорится в сообщении.

Напомним, в медицинские учреждения с травмами в течение последних суток , когда столицу засыпало снегом, обратились 46 киевлян, из них 10 - дети.