В Україні очікується невеликий сніг та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Завтра, 14 грудня, в Україні очікується невеликий сніг. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"14 грудня в Україні невеликий сніг, вночі у західних областях помірний сніг; лише у східних областях та Приазов'ї, вдень і на півдні країни без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Вітер переважно південно-східний (у західних областях - північно-західний), 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 4 морозу до 1 тепла, вдень в Криму та на півдні Одещині 3-8 тепла; в Карпатах вночі 5-10 морозу, вдень 1-6 морозу.
Нагадаємо, на дорогах столиці 14 грудня очікується ожеледиця.