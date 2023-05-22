В Украине ожидается неустойчивая погода: синоптики дали прогноз

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"В ближайшие трое суток неустойчивая погода: в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

Детали

Как отмечается, ветер ожидается в следующие трое суток восточный, северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 11-16°, в западной части 6-12°; днем 20-26°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области 23 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный. Температура ночью 12-15°, днем 21-24°.