В Україні очікується нестійка погода: синоптики дали прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Україні найближчими днями очікується нестійка погода, подекуди дощі і навіть град зі шквалами, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"У найближчі три доби нестійка погода: в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - повідомляють синоптики.
Деталі
Як зазначається, вітер очікується у наступні три доби східний, північно-східний, 3-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у західній частині 6-12°; вдень 20-26°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині 23 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-східний, помірний. Температура вночі 12-15°, вдень 21-24°.