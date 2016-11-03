В Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн - эксперт

Так, по словам Г.Лисиченко, до 1945 года в СССР практически не было разведанных месторождений урана. Необходимое сырье для исследований получали из стран Европы - из Болгарии, Румынии, Чехословакии, рассказал он.

"А уже в 1945 году были обнаружены значительные запасы урановых руд в Украине, в Кировоградской области. И после этого начались интенсивные работы по разведке урановых руд по другим регионам. Эти поиски были достаточно успешными и на данный период мы разведали и то, что мы официально представляем в МАГАТЭ - это 23 месторождения. Запасы этих руд составляют 235 тыс. тонн - это ресурсная часть, а исследованная часть 131 тыс. тонн", - рассказал он.

Г.Лисиченко также добавил, что на сегодня Новоконстантиновское месторождение урановых руд, которое разведано и введено в эксплуатацию, является крупнейшим по запасам в Европе.

Напомним, как сообщал УНН, Украина в области геологии нужны инновации и поддержка собственного научного потенциала.

Также напомним, в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики.