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В Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн - эксперт

Киев • УНН

 • 434064 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. На сегодня в Украине разведаны 23 урановых месторождения, ресурсная часть запасов которых составляет 235 тыс. тонн. Об этом в интервью УНН рассказал член-корреспондент НАН Украины по специальности ядерная энергетика, директор ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины" Георгий Лисиченко.

Так, по словам Г.Лисиченко, до 1945 года в СССР практически не было разведанных месторождений урана. Необходимое сырье для исследований получали из стран Европы - из Болгарии, Румынии, Чехословакии, рассказал он.

"А уже в 1945 году были обнаружены значительные запасы урановых руд в Украине, в Кировоградской области. И после этого начались интенсивные работы по разведке урановых руд по другим регионам. Эти поиски были достаточно успешными и на данный период мы разведали и то, что мы официально представляем в МАГАТЭ - это 23 месторождения. Запасы этих руд составляют 235 тыс. тонн - это ресурсная часть, а исследованная часть 131 тыс. тонн", - рассказал он.

Г.Лисиченко также добавил, что на сегодня Новоконстантиновское месторождение урановых руд, которое разведано и введено в эксплуатацию, является крупнейшим по запасам в Европе.

Напомним, как сообщал УНН, Украина в области геологии нужны инновации и поддержка собственного научного потенциала.

Также напомним, в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики.

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