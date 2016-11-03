В Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На сьогодні в Україні розвідано 23 уранових родовища, ресурсна частина запасів яких становить 235 тис. тонн. Про це в інтерв’ю УНН розповів член-кореспондент НАН України за спеціальністю ядерна енергетика, директор ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгій Лисиченко.
Так, за словами Г.Лисиченка, до 1945 року в СРСР практично не було розвіданих родовищ урану. Необхідну сировину для досліджень отримували з країн Європи — з Болгарії, Румунії, Чехословаччини, розповів він.
“А вже в 1945 році було виявлено значні запаси уранових руд в Україні, в Кіровоградській області. І після цього розпочалися інтенсивні роботи по розвідці уранових руд по інших регіонах. Ці пошуки були досить успішними і на даний період ми розвідали і те, що ми офіційно представляємо у МАГАТЕ — це 23 родовища. Запаси цих руд складають 235 тис. тонн — це ресурсна частина, а розвідана частина 131 тис. тонн”, — розповів він.
Г.Лисиченко також додав, що на сьогодні Новоконстянтинівське родовище уранових руд, розвідане і введене у експлуатацію, є найбільшим за запасами у Європі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україні у галузі геології потрібні інновації та підтримка власного наукового потенціалу.
Також нагадаємо, у Міненерго заявили, що збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики.