В Украине насчитывается 1,5 тыс. зарядок для электрокаров - Оржель

По его словам, развитая инфраструктура зарядных устройств для электрокаров будет стимулировать спрос на них.

На сегодня каждый сотый автомобиль, продаваемый в мире - электрокар, но уже в 2040 году каждый второй купленный автомобиль будет иметь электродвигатель.

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"В Украине доля электрокаров намного меньше - это около 4 тысяч машин, которые обслуживаются 1,5 тыс. ЭЗС. Инфраструктура ЭЗС не развита, поэтому отечественный потребитель отдает предпочтение традиционному транспорту. Это вредит экологии, усиливает зависимость от импорта энергоносителей и сдерживает интеграцию Украины в торговлю. Мы должны создать надежную инфраструктуру и поощрять потребителей к использованию новейших технологий", - сказал А.Оржель.

Напомним, некоторые АЗС в Украине предлагают водителям рассчитываться за топливо биткоинами.