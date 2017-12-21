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В Україні нараховується 1,5 тис. зарядок для електрокарів - Оржель

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Через відсутність розвиненої інфраструктури зарядок для електрокарів вітчизняний споживач віддає перевагу традиційному транспорту. Про це розповів керівник сектору "Енергетика" BRDO Олексій Оржель, передає УНН із посиланням на прес-службу BRDO.

В Україні нараховується 1,5 тис. зарядок для електрокарів - Оржель

За його словами, розвинена інфраструктура зарядних пристроїв для електрокарів стимулюватиме попит на них.

Так, на сьогодні кожен сотий автомобіль, що продається в світі – електрокар, але вже у 2040 році кожне друге куплене авто матиме електродвигун.

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"В Україні частка електрокарів є набагато меншою – це близько 4 тисяч машин, які обслуговуються 1,5 тис. ЕЗС. Інфраструктура ЕЗС не розвинена, тому вітчизняний споживач віддає перевагу традиційному транспорту. Це шкодить екології, посилює залежність від імпорту енергоносіїв та стримує інтеграцію України в світову торгівлю. Ми маємо створити надійну інфраструктуру та заохочувати споживачів до використання новітніх технологій", - сказав О.Оржель.

Нагадаємо, деякі АЗС в Україні пропонують водіям розраховуватися за пальне біткоінами.

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