В Україні нараховується 1,5 тис. зарядок для електрокарів - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Через відсутність розвиненої інфраструктури зарядок для електрокарів вітчизняний споживач віддає перевагу традиційному транспорту. Про це розповів керівник сектору "Енергетика" BRDO Олексій Оржель, передає УНН із посиланням на прес-службу BRDO.
За його словами, розвинена інфраструктура зарядних пристроїв для електрокарів стимулюватиме попит на них.
Так, на сьогодні кожен сотий автомобіль, що продається в світі – електрокар, але вже у 2040 році кожне друге куплене авто матиме електродвигун.
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"В Україні частка електрокарів є набагато меншою – це близько 4 тисяч машин, які обслуговуються 1,5 тис. ЕЗС. Інфраструктура ЕЗС не розвинена, тому вітчизняний споживач віддає перевагу традиційному транспорту. Це шкодить екології, посилює залежність від імпорту енергоносіїв та стримує інтеграцію України в світову торгівлю. Ми маємо створити надійну інфраструктуру та заохочувати споживачів до використання новітніх технологій", - сказав О.Оржель.
Нагадаємо, деякі АЗС в Україні пропонують водіям розраховуватися за пальне біткоінами.