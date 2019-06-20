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В Украине чрезвычайная пожароопасность

Киев • УНН

 • 13385 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Предупреждение о пожарной опасности выпустили для Украины, а также Киева и Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

В Украине чрезвычайная пожароопасность

"По прогнозу Укргидрометцентра, 20-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ГСЧС.

По Киеву и Киевской области 20-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 20 июня в Украине сухая жаркая погода.

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