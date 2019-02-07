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В Украине вступил в силу закон о продлении моратория на продажу с/х земель

Киев  •  УНН

 • 20213 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Закон О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель № 2666-VIII вчера опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины". Сегодня он вступил в силу, передает УНН.

Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Кроме того, правительству поручено до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНН, 4 февраля Президент продлил мораторий на продажу земли до 2020 года .

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