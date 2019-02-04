Президент продовжив мораторій на продаж землі до 2020 року

“04.02.2019 повернуто з підписом від Президента”, - йдеться в повідомленні щодо закону №9355-5.

Закон забороняє купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Усі угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), є недійсними вже з моменту їх укладання.

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Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, продовження мораторію дозволить врегулювати за цей час на законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського призначення та розробити необхідні нормативно-правові акти для введення сільськогосподарських земель в економічний обіг.

Як повідомляв УНН, 20 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроект № 9355-5, яким продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення ще на рік — до 1 січня 2020 року. Це рішення підтримав 231 депутат. Водночас, закон не набув чинності, бо його не підписав президент. У Мінекономіки рекомендували президенту цей закон заветувати.

Нагадаємо, у травні Європейський суд із захисту прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі “Зеленчук та Цицюра проти України”, згідно з яким визнано, що абсолютна заборона на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує Європейську конвенцію з прав людини.

Як повідомлялося, запровадження ринку землі є однією з умов меморандуму про співпрацю України із МВФ.