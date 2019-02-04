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Президент продлил мораторий на продажу земли до 2020 года

Президент продлил мораторий на продажу земли до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 21748 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. Сообщает УНН со ссылкой на соответствующие данные, которые содержатся на сайте Верховной Рады.

"04.02.2019 возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении относительно закона №9355-5.

Закон запрещает куплю-продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд. Все сделки (в том числе доверенности), заключенные во время действия запрета на куплю-продажу или иным способом отчуждение земельных участков и земельных долей (паев), являются недействительными уже с момента их заключения.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, продление моратория позволит урегулировать за это время на законодательном уровне процедуру оборота земель сельскохозяйственного назначения и разработать необходимые нормативно-правовые акты для введения сельскохозяйственных земель в экономический оборот.

Как сообщал УНН, 20 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 9355-5, которым продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения еще на год - до 1 января 2020 года. Это решение поддержал 231 депутат. В то же время, закон не вступил в силу, поскольку его не подписал Президент. В Минэкономики рекомендовали президенту этот закон ветировать.

Напомним, в мае Европейский суд по защите прав человека (ЕСПЧ) принял решение по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", согласно которому признано, что абсолютный запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Как сообщалось, введение рынка земли является одним из условий меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

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