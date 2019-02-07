В Україні набув чинності закон про продовження мораторію на продаж с/г земель
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Закон Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель № 2666-VIII вчора опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Сьогодні він вступив в силу, передає УНН.
Документ передбачає продовження заборони на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року.
Окрім того, уряду доручили до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомляв УНН, 4 лютого Президент продовжив мораторій на продаж землі до 2020 року.