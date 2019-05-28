В Украине на завтра объявили "желтый" уровень опасности

"29 мая в западной части грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток в западной части, 30-31 мая также и в северных и Черкасской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м / с, завтра на западе страны, днем 30 мая на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.