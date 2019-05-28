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В Україні на завтра оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. В Україні на завтра оголосили "жовтий" рівень небезпеки через град та шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"29 травня в західній частині грози, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики. 

Як повідомляв УНН, у наступні три доби у західній частині, 30-31 травня також і в північних та Черкаській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра на заході країни, вдень 30 травня на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів.

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