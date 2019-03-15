В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем 16 апреля в западных областях местами 25-28 м/с, ночью 16 марта на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки (дождь и мокрый снег) , I уровень опасности, желтый ", - сообщили синоптики.
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Как сообщал УНН, в ближайшие двое суток в Украине временами небольшие и умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом, ближайшей ночью на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки; в понедельник в Украине преимущественно без осадков.
Как сообщал УНН, на следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла.