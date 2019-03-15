В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні на завтра оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25-28 м/с; вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг); І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, У найближчі дві доби в Україні часом невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади; в понеділок в Україні переважно без опадів.
Як повідомляв УНН, наступного тижня в Україні до 20 градусів тепла.