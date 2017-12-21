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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине на сегодня запасов ядерного топлива для АЭС на 1,2 года - Насалик

Киев • УНН

 • 13347 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине на сегодня запасов ядерного топлива для АЭС на 1 год и 2 месяца. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент  УНН.

В Украине на сегодня запасов ядерного топлива для АЭС на 1,2 года - Насалик

"Запасов у нас сейчас ядерного топлива более чем на 1 год 2 месяца. Этих запасов достаточно, чтобы в любой момент перетрансформировать в составную Westinghouse или других поставщиков. Шведский завод только спасибо нам, если мы дадим им возможность максимально работать", - сказал он.

Насалик подчеркнул, что был сторонником того, чтобы было два поставщика, которые бы смогли между собой конкурировать.

Напомним, как заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, доля Westinghouse в поставках топлива для украинских атомных электростанций составит 55%, а российского - 45%.

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