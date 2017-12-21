В Україні на сьогодні запасів ядерного палива для АЕС на 1,2 роки – Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні на сьогодні запасів ядерного палива для АЕС на 1 рік і 2 місяці. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Запасів у нас зараз ядерного палива більше ніж на 1 рік 2 місяці. Цих запасів достатньо, щоб у будь-який момент перетрансформувати на складову Westinghouse чи інших постачальників. Шведський завод тільки подякує нам, якщо ми дамо їм можливість максимально працювати”, — сказав він.
Насалик підкреслив, що прихильником того, аби було два постачальники, які б змогли між собою конкурувати.
Нагадаємо, як заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, частка Westinghouse у поставках палива для українських атомних електростанцій становитиме 55%, а російського — 45%.