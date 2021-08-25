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В Украине на сегодня около 9 млн доз вакцины от COVID-19 - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 26406 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала прививочной компании Украины получила более 18 млн доз вакцины от COVID-19. На сегодняшний день около 9 млн доз вакцины в стране. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Цитата

“Сегодня около 9 млн доз вакцины уже есть в стране, которую можно использовать. С начала прививочной компании мы уже поставили 18,5 млн доз вакцины, плюс вакцины будут поступать”, — сказал Ляшко.

Дополнение

Ранее Ляшко сообщал, что Украина в августе-сентябре получит 6,5 миллиона доз вакцин.

Напомним, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 3,19 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 8,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых — более 20 тысяч, большинство из них — второй дозой.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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