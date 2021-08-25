В Україні на сьогодні є близько 9 млн доз вакцини від COVID-19 - Ляшко

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“Сьогодні близько 9 млн доз вакцини вже є в країні, яку можна використовувати. З початку вакцинальної компанії ми вже поставили 18,5 млн доз вакцини, плюс вакцини будуть надходити”, — сказав Ляшко.

Доповнення

Раніше Ляшко повідомляв, що Україна у серпні-вересні отримає 6,5 мільйона доз вакцин.

Нагадаємо, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 3,19 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 8,3 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 20 тисяч, більшість з них — другою дозою.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).