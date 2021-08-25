Кількість вакцинованих від COVID-19 за добу в Україні впала до 20 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 3,19 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 8,3 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 20 тисяч, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"20 739 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 24 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 8 272 людини, повністю імунізовані - 12 467 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Протягом доби працювали: 254 мобільні бригади, 821 пункт щеплення; 301 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу – 5 108 072 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 192 128 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 300 200 щеплень.
Додамо
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
Центр вакцинації від COVID-19 у Києві призупинив роботу 23 та 24 серпня у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності. Однак, повинні були працювати мобільні пункти вакцинації. Також ревакцинація від COVID-19 проводилася в пунктах щеплень на базі лікувальних закладів.