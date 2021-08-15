Київ на два дні призупинить вакцинацію від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Центр і пункти вакцинації від COVID-19 у Києві призупинять роботу 23 та 24 серпня у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності, пише УНН з посиланням на оголошення на сайті КМДА.
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"У зв’язку з відзначенням 30-ї річниці незалежності України 23 та 24 серпня (понеділок-вівторок) не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) та вакцинальні пункти у медичних закладах столиці", - повідомили у КМДА.
Деталі
У КМДА запропонували киянам, у першу чергу тим, хто у зазначені дати має пройти ревакцинацію, щепитися другою дозою вакцини від COVID-19 раніше (21-22 серпня включно) або, починаючи з 25 серпня.
Додамо
Кількість зроблених українцям щеплень від COVID-19 наближається до 7,5 мільйона.