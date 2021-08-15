Кількість зроблених українцям щеплень від COVID-19 наближається до 7,5 мільйона

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу – 4 691 018 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 718 680 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 409 698 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Деталі

76 148 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 14 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 46 371 людина, повністю імунізовані - 29 777 людей.

Протягом доби працювали: 539 мобільних бригад, 1 545 пунктів щеплення; 376 центрів вакцинації.

Додамо

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.