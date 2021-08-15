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Количество сделанных украинцам прививок от COVID-19 приближается к 7,5 миллиона

Киев  •  УНН

 • 16166 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 2,7 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 7,4 млн прививок, за последние сутки из которых - более 76 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу - 4 691 018 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 409 698 прививок", - говорится в сообщении.

Детали

76 148 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 14 августа 2021 года. Одну дозу получили 46 371 человек, полностью иммунизированы - 29 777 человек.

В течение суток работали: 539 мобильных бригад, 1545 пунктов прививки; 376 центров вакцинации.

Добавим

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.

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