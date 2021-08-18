В Києві цього тижня працюватимуть мобільні пункти вакцинації від COVID-19

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"Сподіваємося таким чином долучити до вакцинації в першу чергу людей літнього віку, яким дістатися до поліклініки з якихось особистих причин проблематичніше, ніж до ринку або продуктового ярмарку, наприклад. Пандемічний досвід свідчить про те, що саме ці люди перші "кандидати" на ліжка інтенсивної терапії, бо в них чимало хронічних захворювань, що ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби... Закликаю молодь вацинуватися. А ще – спонукати до цього батьків та старших родичів", – зазначила Валентина Гінзбург.

Деталі

У мобільних пунктах вакцинації може щепитися будь-який громадянин України або особа, що має постійну посвідку на проживання. Такий формат імунізації не потребує попереднього запису. Все що потрібно – паспорт, ІНН та мобільний телефон. Якщо у вас підписана декларація з лікарем – це значно спростить та пришвидшить процес оформлення вакцинації. Записатися на ревакцинацію рекомендовано у сімейного лікаря у найближчому до вас пункті щеплень, що розташований на базі закладу охорони здоров’я.

"... Якщо ми побачимо, що містяни радо відгукнулися на пропозицію щепитися у мобільних пунктах – будемо пропонувати таку можливість і надалі", – запевнила Валентина Гінзбург.

Графік курсування рейсового автобусу можна переглянути за посиланням на сайті КМДА.

Додамо

У зв’язку з відзначенням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня (понеділок-вівторок) не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) та вакцинальні пункти у медичних закладах столиці.