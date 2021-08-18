В Києві цього тижня працюватимуть мобільні пункти вакцинації від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Із 19 серпня в столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від COVID-19. Йдеться про спеціально облаштовані автобуси, які за заздалегідь визначеним графіком будуть курсувати містом (у районах, віддалених від медзакладів, на базі яких створено стаціонарні пункти щеплень) та вакцинальні намети (з 21 до 24 серпня), що розташовуватимуться у багатолюдних місцях. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, інформує УНН.
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"Сподіваємося таким чином долучити до вакцинації в першу чергу людей літнього віку, яким дістатися до поліклініки з якихось особистих причин проблематичніше, ніж до ринку або продуктового ярмарку, наприклад. Пандемічний досвід свідчить про те, що саме ці люди перші "кандидати" на ліжка інтенсивної терапії, бо в них чимало хронічних захворювань, що ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби... Закликаю молодь вацинуватися. А ще – спонукати до цього батьків та старших родичів", – зазначила Валентина Гінзбург.
Деталі
У мобільних пунктах вакцинації може щепитися будь-який громадянин України або особа, що має постійну посвідку на проживання. Такий формат імунізації не потребує попереднього запису. Все що потрібно – паспорт, ІНН та мобільний телефон. Якщо у вас підписана декларація з лікарем – це значно спростить та пришвидшить процес оформлення вакцинації. Записатися на ревакцинацію рекомендовано у сімейного лікаря у найближчому до вас пункті щеплень, що розташований на базі закладу охорони здоров’я.
"... Якщо ми побачимо, що містяни радо відгукнулися на пропозицію щепитися у мобільних пунктах – будемо пропонувати таку можливість і надалі", – запевнила Валентина Гінзбург.
Графік курсування рейсового автобусу можна переглянути за посиланням на сайті КМДА.
Додамо
У зв’язку з відзначенням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня (понеділок-вівторок) не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) та вакцинальні пункти у медичних закладах столиці.