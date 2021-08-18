Перед вихідними до Дня Незалежності в уряді виступили проти закриття пунктів вакцинації на свята

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні пункти вакцинації від COVID-19 мають працювати протягом вихідних та святкових днів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Важливо, щоб на вихідні та у святкові дні обов’язково у людей була можливість вакцинуватися. Тому пункти вакцинації мають працювати безперебійно і наближено до людей. Отже, протягом вихідних та святкових днів, ми обговорювали це з міністром охорони здоров’я, пункти вакцинації мають працювати постійно, безперебійно. Люди мають мати можливість вакцинуватися”, — сказав Шмигаль.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що потрібно забезпечити безперервний доступ до вакцин, навіть на вихідних чи святах.

Перед цим у КМДА заявили, що Центр і пункти вакцинації проти COVID-19 у Києві зупинять роботу 23 та 24 серпня через святкування Дня Незалежності.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19. Щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі вакцинують чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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